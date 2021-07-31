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Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme!

Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme!

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucunda yangını çıkardığı ileri sürülen üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:46
Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme!

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alırken, 15 hektar yangından zarar gördü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi tespit etti. şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi


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