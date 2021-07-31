Bu da oldu! İzmir’e devasa meteor düştü

Türkiye'de saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.



Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü de öne sürdü.



Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda tweet attı.