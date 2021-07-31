Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



