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Başkan Erdoğan'dan Marmaris'te önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Marmaris'te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:43
Başkan Erdoğan'dan Marmaris'te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.
 
Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.
 
 
Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.
 
 
Tabi burada en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür.
 
Bu kardeşimiz yangın çalışanlara yardım ederken geride sevenlerini bıraktı. Türkiye Şahin'i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumaya çalışanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.
 
 
Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.
 
Evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak.
 


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