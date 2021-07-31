Başkan Erdoğan'dan afet bölgesinde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Yangından etkilenen tüm alanlar afet bölgesi oldu. Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.



Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.



Bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak. Hedef 1 yıl inde yanan evleri yeniden yapmak. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi için çalışmaktadır.



İlk tespitlere göre 16 mahalle yangında zarar gördü.



Ayrıntılar geliyor...