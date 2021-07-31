Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biontech aşısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sevkiyatta birkaç günlük gecikme yaşanacağını aktaran Bakan Koca, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.