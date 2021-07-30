Yeni YÖK Başkanı belli oldu!

Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 19 Temmuz’da istifasıyla boşalan YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Prof. Dr. Yekta Saraç'ın 19 Temmuz'da istifasıyla boşalan YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Özvar'ın atama kararnamesi 30 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanacak.
EROL ÖZVAR KİMDİR?
1966'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Erol Özvar; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı.
1998'de Marmara Üniversitesi'nde '17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş' konulu doktora tezini sundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı.