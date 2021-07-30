Yangınlarda son durum!

Son günlerde Türkiye'de çıkan orman yangınlarına karşı mücadele son hızıyla sürüyor. İlk yangının çıktığı andan bugüne kadar özverili bir çalışma yürütülürken, yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı.







85 ORMAN YANGINININ 74'Ü KONTROL ALTINA ALINDI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada kontrol altına alınan yangın sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.



YANGINA MÜDAHALE EDEN UÇAK SAYISI 6'YA YÜKSELDİ



Pakdemirli çalışmalara 3 uçağın daha eklendiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, "Devam eden yangınlara; 6 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 45 helikopter 1.080 arazöz 55 iş makinası 4.000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AKTARDI



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da son durumla ilgili bildirimde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.