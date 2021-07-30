Türkiye genelindeki yangınlarda son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.



4000 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA,1 insansız helikopte, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.







BİNGÖL DE KONTROL ALTINDA



Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl'deki yangının da kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



ADANA'DAKİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ



Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66'sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz.



DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.



Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.



İZMİR'DEN GÜZEL HABER



Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İZMİR ÖDEMİŞ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

