USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Türkiye genelindeki yangınlarda son durum!

Türkiye genelindeki yangınlarda son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 6 uçak, 9 İHA,1 insansız helikopte, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4000’in üzerinde personelle yangınlara müdahalenin sürdüğünü duyurdu. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamda 79 yangının 66'sının kontrol altına alındığı belirtilirken, Datça karayolunun yangının şiddetlenmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı da ifade edildi..

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 18:26
Türkiye genelindeki yangınlarda son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

4000 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA,1 insansız helikopte, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.



BİNGÖL DE KONTROL ALTINDA

Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl'deki yangının da kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ADANA'DAKİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66'sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz.

DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

İZMİR'DEN GÜZEL HABER

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İZMİR ÖDEMİŞ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı