Selzedelere borç ertelemesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı sosyal medya paylaşımında selden dolayı zarar gören bölgelere ilişkin prim borçlarında ertelemeye gidildiği duyurdu.



PRİM BORÇLARINA ERTELEME KARARI



Bakan Vedat Bilgin "Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.



GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Bilgin ayrıca "Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle bölgede zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



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