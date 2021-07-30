USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Mersin'de yürek yakan anlar!

Mersin'de yürek yakan anlar!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangında, gece evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine bakmak için geldi, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 18:45
Mersin'de yürek yakan anlar!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar indi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde çok sayıda ev yangından etkilenirken, gece saatlerinde yerleşim yerlerindeki bazı evler boşaltıldı.

57 yaşındaki Hamide Bağ'da evini boşaltıp geceyi başka bir yerde geçirdi. Sabah evine gelen Bağ, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ilçe merkezine kadar indi. Yerleşim yerlerinde birçok ev yangından etkilendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yangın dolayısıyla evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine geldiğinde yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu.

'Herşeylerim yanmış' diyerek gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Bağ, 'Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi. Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler' dedi.

Bağ, 'Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraştım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraştım. Yangın buraya gelince, polisler gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var' diye konuştu.









YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı