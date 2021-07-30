Mersin'de yürek yakan anlar!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar indi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde çok sayıda ev yangından etkilenirken, gece saatlerinde yerleşim yerlerindeki bazı evler boşaltıldı.



57 yaşındaki Hamide Bağ'da evini boşaltıp geceyi başka bir yerde geçirdi. Sabah evine gelen Bağ, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ilçe merkezine kadar indi. Yerleşim yerlerinde birçok ev yangından etkilendi.



Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yangın dolayısıyla evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine geldiğinde yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu.



'Herşeylerim yanmış' diyerek gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Bağ, 'Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi. Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler' dedi.



Bağ, 'Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraştım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraştım. Yangın buraya gelince, polisler gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var' diye konuştu.

















