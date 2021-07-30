İzmir'in Kiraz ilçesinde orman yangını

Türkiye'nin güneyi orman yangınları ile mücadele ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Adana'nın Feke ve Yüreğir ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de gece çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Son haber İzmir'den geldi. İzmir'in Kiraz ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler yangına müdahal ediyor.