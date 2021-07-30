İsrail gemisi saldırıya uğradı!

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail gemisi, Umman Denizi'nde saldırıya uğradı. Kıyıdan 185 mil açıkta gerçekleşen saldırı hakkında Ummanlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.



Son dakika haberine göre İsrail bandıralı bir ticari gemi, Umman açıklarında saldırıya uğradı.



İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Umman'ın başkenti Maskat'ın güneydoğusuna yaklaşık 300 kilometre açıklıkta gerçekleştirilen saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belirlenemezken, şüphelerin İsrail ile gerilimli ilişkilere sahip olduğu bilinen İran'ın üzerinde yoğunlaştığı biliniyor.



