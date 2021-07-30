Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" paylaşımında bulundu