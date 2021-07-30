Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" paylaşımında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 'Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' paylaşımında bulundu.