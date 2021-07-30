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Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Valentin Rosier transferini son dakika olarak resmi hesabından açıkladı. Rosier transferine ilişkin "Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." ifadelerini kullandı.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 20:07
Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

YUVANA HOŞGELDİN

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.

BAZEN DUYGULARINIZ AĞIR BASAR

"Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar."

BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR

"Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir."


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