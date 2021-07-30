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Yaşam
Bağcılar'da pitbull sokak kedisini öldürdü

Bağcılar'da pitbull sokak kedisini öldürdü

Gece saatlerinde 3 şahıs, yanlarında gezdirdikleri pitbulla mahallelinin beslediği sokak kedisini öldürttü.

Yaşam / 30 Temmuz 2021 Cuma 12:15
Bağcılar'da pitbull sokak kedisini öldürdü

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 kişinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, mahallelinin beslediği ve ismi Prenses olan kediyi kovalamaya başladı.

Köpeğin sahipleri de kedinin yakalanmasına engel olmayınca ısırılan kedi sokak arasına kadar sürüklenerek ağır yaralandı.

KEDİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR


Daha sonra köpeğin tasmasından çekerek kediyi köpeğin ağzından kurtaran 3 kişi olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan kedi bir süre sokak ortasında can çekiştikten sonra öldü. Yaşanan o anlar sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'ÖLÜSÜNÜ BİLE BULAMADIM'


2 yıl boyunca Prenses isimli kediyi besleyen Elvide Özcan yaşadığı üzüntüyü dile getirerek '2 senedir ben bu kediye bakıyorum. Hamileydi, doğum yaptı. 3 tane yavrusu oldu. Ben ve esnaf arkadaşlar burada ilgileniyorduk. Sürekli penceremin önündeydi. Kimseye bir zararı olmayan akıllı bir hayvandı. O gece saat 01.30 gibi gelmişler. Pencerenin önünde yatıyormuş hayvan. Yakalatmışlar hayvana köşeyi dönüp burada hayvanı boğdurmuşlar. Sabah geldiğimde şoke oldum, ölüsünü bile aradım bulamadım.

'BAĞCILAR PİTBULL DOLU'


Böyle bir canilik olabilir mi? Ben gereğinin yapılmasını istiyorum, sonuna kadar arkasındayım. Bağcılar pitbull dolu. Buralarda vahşet yaşanıyor, tasmasız gezdiriyorlar. Benim canım yandı. Onlarınki hayvansa bizimki de hayvan. Biz de onları koruyoruz, 3 tane yavrusu yetim kaldı. 3 gündür ağlıyorum, yemiyorum, içmiyorum.' dedi.


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