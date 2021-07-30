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7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler!

7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler!

Konya’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

3. Sayfa / 30 Temmuz 2021 Cuma 19:42
7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler!

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için bölgede inceleme başlattı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

OLAYDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda aynı aileden olan; Barış Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları, Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti.

HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki aile arasında yaşanan kavganın ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Kavga nedeniyle iki aile davalık olurken, Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan A.K., kendilerinin bahçede sigara içerken saldırıya uğradıklarını söyledi. K., "Amcaoğlum ile dışarı çıkmıştık. Komşumuz Barış Dedeoğulları bize doğru ışık tuttu. Barış bize yönelik küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek bize saldırdılar. Demir sopalarla vurup havaya ateş ettiler. Bayılacak duruma gelinceye kadar bizi dövdüler" dedi.

"BİZ KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

L.K. ise ifadesinde, "Bize sopayla saldırıp, küfrettiler. Demir sopayla başıma vurdular. Tüfekle 4 el havaya ateş ettiler. İlk onlar bize saldırdı. Biz sadece kendimizi korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.


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