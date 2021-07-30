30 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 69 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 83 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun.' ifadelerini kullandı.