30 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.







BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun.' ifadelerini kullandı.





