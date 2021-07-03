İzmir'de ekmeğe zam!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırıncıların zam talebi, Fırıncılar Odası tarafından, Ankara'da gündeme gelen zam talebi ise valilik tarafından uygun görülmezken, İzmirliler zamdan kaçamadı.



200 GRAM EKMEK 1.80 LİRA OLDU



İzmir Fırıncılar Odası'ndan gelen talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygun görülmesi sonucu, İzmir'de zam hayata geçirildi.



Buna göre, İzmir'de 1.50 liradan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 1.80 liradan satılması yürürlüğe girdi.



