Zerrin Özer'in son hali şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem olan Zerrin Özer, yazdıklarıyla tepki toplamıştı.



Paylaşımında, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir." sözlerine yer veren Özer'e bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapmıştı.



ÖZÜR DİLEDİ



Tepkiler üzerine ünlü şarkıcı, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm. Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara" ifadelerini kullandı.



"O kadar çok üzüldüm ki" açıklamasını yapan Zerrin Özer ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık verdi.



SON HALİ OLAY OLDU



Zerrin Özer'den sosyal medyada yeni bir paylaşım daha geldi. Klip çekimine hazırlanan usta sanatçı, bu kez değişimiyle magazin gündemine geldi.



GÖRENLER TANIYAMADI



Adeta bambaşka birine dönüşen Zerrin Özer'i görenler tanımakta zorluk çekti. Sosyal medyada "Estetik mi, photoshop mu?" sorusu merak konusu oldu.

