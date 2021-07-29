THY'den yangın açıklaması! Değişim ve iade..!!!

Türk Hava Yolları yangının yaşandığı şehirlere olan uçuşlarında seyahat edecek olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı.







THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilgili olarak yaptığı açıklamada "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi



