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RTÜK’ten orman yangını açıklaması!

RTÜK’ten orman yangını açıklaması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesinin sağlıklı bilgi akışı açısından kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:05
RTÜK’ten orman yangını açıklaması!

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının vatandaşları derinden yaraladığı belirtildi.
Televizyonların haber ekiplerinin de yangınlara ilişkin canlı yayınlar yaptığı ve gelişmeleri izleyicilere aktardığı ifade edilen açıklamada, "Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir." uyarısı yapıldı.

Toplumsal hassasiyetin oluştuğu bu durumlarda yayıncı kuruluşların sorumluluk bilinci içinde haberlerini titizlikle ele almasının şart olduğu belirtilen açıklamada, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ilgili bendindeki şu hükümler hatırlatıldı:

"Yayın hizmetleri, ….gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez, görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur."
Yayıncı kuruluşların bu amir hükmü özenle dikkate alması, haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir. Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır. Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız."


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