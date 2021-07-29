Osmaniye'deki yangında 5 gözaltı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köylerinde dün orman yangınları çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltılmıştı.



Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştı.



Alevler nedeniyle çıkan yoğun duman tabakası gökyüzünü kaplamış, çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmıştı.



Dün yaşanan felaketle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gelen son dakika bilgisine göre; kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin sorgusu sürüyor.