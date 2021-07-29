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MİT paketleyip getirdi: Kod adı: 'Piro Karker'

MİT paketleyip getirdi: Kod adı: 'Piro Karker'

Irak/Kandil alanında Bölük Komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Piro Karker Kod Cimşit DEMİR’in Irak’tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirleyen MİT, yürüttüğü çalışma neticesinde teröristi Türkiye’ye getirdi.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:16
MİT paketleyip getirdi: Kod adı: 'Piro Karker'

Piro Karker Kod Cimşit DEMİR'in, 2009 yılında Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, Irak kuzeyindeki örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında Kandil Yönetimi'nce yapılan görevlendirme kapsamında Irak kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi.



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