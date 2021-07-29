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MaterChef'te gergin anlar!

MaterChef'te gergin anlar!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü düello heyecanı devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; Mehmet Şef, aşırı terleyen bir yarışmacıyı uyardı. Son anda alnındaki teri silen yarışmacı, diskalifiye olmaktan kurtuldu.

Medya / 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:25
MaterChef'te gergin anlar!

MasterChef'te ikinci tur heyecanı devam ediyor. Bu turda ikinci kez şeflerin karşısına gelen yarışmacılar, üç kişilik ekipler halinde stüdyoda kendilerine verilen malzemelerle; şeflerin istediği yemeği yapıyor.

En iyi yemeği yapan kişi işe yada şeflerin insiyatifiyle kişiler; MasterChef'in bir sonraki turuna geçmeye hak kazanıyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın oturduğu yarışma, 28 Temmuz akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi.

Dünkü bölümdeki düellolardan birinde; Ozan, Mert ve İlhan karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan; 50 dakikada hamurlarını kendi açtıkları, üç katlı klasik bir lazanya istediler.

En iyi yemeği yapmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan Mert, lazanya için hamur açarken terledi.

Yarışmacının terlediğini gören Mehmet Yalçınkaya ise yanına gelerek, 'Teri sil. O ter senin başına bela olur burada söyleyeyim. Yemeğin içine gitti mi yemiyoruz o yemeği. Burda böyle terletirler adamı' dedi.

Yalçınkaya'nın dikkati ve kendisini uyarmasının ardından terini silen Mert, diskalifiye olmaktan da kurtuldu. Etabın sonunda ise yaptığı lazanya ile bir üst tura çıkmayı başardı.

Öte yandan MasterChef'te birkaç gün önce Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşamıştı. Hamur yoğuran yarışmacının kafasından damlayan ter, yoğurduğu hamura karışmıştı.

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledikten sonra kararını vermişti.

Yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark eden Yalçınkaya, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmamıştı. Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayla birlikte stüdyodan gönderilmişti.


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