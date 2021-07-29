Kocaeli'deki yangının sebebi belli oldu!

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki orman yangınının, bölgedeki halk otobüsü kooperatifi işletmesinde çalışan bir işçinin çevre temizliği sırasında eski tahta parçalarını yakması sonucu meydana geldiği öğrenildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 20 dönüm alanın zarar gördüğü orman yangınının çıkış nedeni belli oldu.
Bölgedeki halk otobüsü kooperatifi işletmesinin H.İ. isimli çalışanının, çevre temizliği sırasında eski tahta parçalarını yaktığı ve ateşin ormanlık alana sıçrayarak yayıldığı tespit edildi. H.İ. hakkında 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.