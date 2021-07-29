İbrahim Kalın'dan yangın açıklaması!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:



"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."