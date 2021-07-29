İbrahim Kalın'dan yangın açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada "Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor." dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:
"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."