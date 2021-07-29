Birçok ünlü sanatçı Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına dahil oluyor. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan da aşı için çağrı yapan ünlüler arasında yer aldı.



BU KEZ ÇAĞRI HAYKO CEPKİN'DEN GELDİ



Bu kez de ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına katılan sanatçılardan oldu.



BAKAN KOCA DUYURDU



Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyanın videosunda ünlü sanatçı Hayko Cepkin de yer aldı.



Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Video



'AŞI KONSERLERE, SAHALARA TİYATROLARA AÇILAN KAPIMIZ'



Cepkin videodaki mesajında, ' Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız.' ifadelerini kullandı.







Hayko Cepkin: Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız. pic.twitter.com/BuB34gCTG1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021