Bodrum’daki yangın kontrol altında!

Turizm cenneti doğa harikası Muğla'da, 5 ayrı noktada yangın çıktı. Öğle saatlerinde önce dünyanın incisi Marmaris alev aldı. Ardından Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de de alevler yükselmeye başladı. Paniğe neden olan yangınlarda, turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Cennet bir anda cehenneme döndü. Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik'teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Muğla'da Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.