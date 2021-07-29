Bakanlar yangın bölgesinde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Orman Bakanı Murat Kurum, Antalya'da ortak açıklama yapıyor.



Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" dedi.



Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.