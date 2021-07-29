Alanya'da da orman yangını başladı!

Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesinde ilk belirlemelerine göre saat: 15:00'de çıkan orman yangınına havadan helikopter ile karadan ise Orman İşletmesine ait arazörler Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale ediliyor.