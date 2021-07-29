7 ayda 1595 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı: Son iki ayda 10'u büyük, 30'u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca 'Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır' denildi.





