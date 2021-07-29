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29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye'de 24 saatte 60 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 161 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:30
29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 29 Temmuz tarihinde 261 bin 198 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 161, vefat sayısı da 60 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 463 kişi ise iyileşti.

BAKAN KOCA UYARDI! 

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...


  


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