Profesörden Soyer’e yalanlama!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezindeki kirliliğe Gediz Nehri'nden akan kirliliğin neden olduğunu öne sürerek bayram öncesi Kütahya Uşak, Manisa illerini kapsayan 4 günlük Gediz turu düzenledi. Gezi sonrası Foça'da basın toplantısı düzenleyen Soyer yaptığı konuşmada; "Gediz'in denize döküldüğü noktada kirliliğin önünü kesemezsek temiz deniz, temiz körfez mümkün değil. Gediz'i temizlemek, kirletmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. Ardından da Gediz Nehrinin ve İzmir Körfezinin kurtuluşu için 12 maddeden oluşan kurtuluş reçetesi açıkladı.



Soyer'in açıklamalarına bilim dünyasından yalanlama geldi. Bir televizyon kanalına açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İç körfezde yaşanan kirlilikle Gediz Nehri'nin taşıdığı kirliliğin hiçbir alakasının olmadığını söyledi. Gediz Nehri'nin iç körfeze değil Foça'ya aktığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar; "Gediz Nehri'nin iç körfezi kirletmesi bilimsel olarak mümkün değil. Şu anda Gediz'in aktığı yer Foça Zaten. Akış yönü direk olarak açığa gidiyor. Yani Gediz'in taşıdığı kirlilik Ege'ye gidiyor. İç körfeze dönmesi mümkün değil. Sanıyorum sayın başkanın danışmanları İzmirli değil." diye konuştu.



12 MADDELİK KURTULUŞ REÇETESİ AÇIKLADI

"ALAKASI YOK"

"SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

"DERS ALMALARI GEREKİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla çıktığı 4 günlük turu geçtiğimiz günlerde Foça'da tamamladı. 4 günlük yürüyüşün ardından tespitlerini ve çözüme yönelik yol haritasını Foça'da eski Gediz yatağında kamuoyu ile paylaşan Başkan Soyer, alınacak önlemlere ilişkin 12 maddelik deklarasyon ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylem planını açıkladı. Yüzlerce doğa gönüllüsü tarafından ellerinde pankartlarla karşılanan Tunç Soyer, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Gediz'in denize döküldüğü noktada kirliliğin önünü kesemezsek temiz deniz, temiz körfez mümkün değil. Gediz'i temizlemek, kirletmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.Soyer'in açıklamalarına bilim dünyasından yalanlama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar, iç körfezdeki kirlilikle Gediz Nehrinin bir alakasının olmadığını söyledi. "Gediz Nehri'nin körfezi kirletmesi bilimsel olarak mümkün değil." diye konuşan Prof. Doktor Doğan Yaşar; " Şu anda Gediz'in aktığı yer Foça Zaten. Akış yönü direk olarak açığa gidiyor. Yani Gediz Nehrinin taşıdığı kirlilik Ege'ye gidiyor. Bu kirliliğin iç körfeze dönmesi mümkün değil. Sanıyorum sayın başkanın danışmanları İzmirli değil." açıklamasında bulundu.İzmir Körfez'ini kirletenin Gediz değil dereler aracılığı ile körfeze akan arıtılmamış pis su olduğunu savunan Yaşar şunları söyledi:"Sayın Soyer sorumluluğu üzerinden atıyor. Yani 'suç bende değil Gediz'de' demeye getiriyor olayı. Buradaki kirliliğin Gediz'le hiçbir ilgisi yok. İç körfezdeki kirliliğin en büyük nedeni iç körfeze akan derelerden arıtılmadan gelen pis sudur. Sayın başkan yaptığı açıklamada 'Ben Çevre Bakanı değilim ki. Nasıl çözeyim?' diyor. 3 yılda ne değişti ki? 3 yıl önce de Çevre Bakanlığı vardı şimdi de var. Aslında Tunç başkan galiba 'Sorumluluktan kaçmak istiyorum. Ben bunu beceremiyorum. Ben bunu yapamıyorum.' Demek istiyor. Bu nedenle Gediz'e çıktı. 178 kilometre öteye kaynağına kadar gitmiş, gezmiş. Hiç oraya kadar gitmesine gerek yok. Buyursun gelsin. Şurada Arap, Melez dereleri var, Yeşildere var. Buralara baksın. Çok uzaklara gitmesine gerek yok." diye konuştu.Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in hem de danışmanlarının belediyenin raflarında durmakta olan bilimsel raporlara bakmadığına işaret eden Yaşar; "Sayın Soyer ve danışmanları doğa bilimi konusunda kurs almaları gerekir. Basit bir şekilde bu sistemi öğrenmeleri lazım. Eğer öğrenmezseniz Gediz'in suyunun iç körfeze gireceğini iddia edersiniz. Çok da komik duruma düşersiniz." ifadelerini kullandı.