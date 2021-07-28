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O sözleri başına dert açtı!

O sözleri başına dert açtı!

Halil Sezai’nin darp ettiği 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç hakkında “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim” demesi başını belaya soktu.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:58
O sözleri başına dert açtı!

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapisle cezalandırılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Meriç'in avukatı Serap Başkan Özsan tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin tahliye edilmesinin ardından Meriç'e yönelik hakaret ve tehdit suçu işlediği ifade edildi.

Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ve Meriç için de koruma kararı çıkarılması talep edilen dilekçede, Sezai hakkında, "tehdit" ve "hakaret" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefereGerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!

- Olayın geçmişi

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh cezaya sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.


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