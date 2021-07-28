MSB'den açıklama! Hakurk'ta PKK'ya darbe

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!