USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
Masterchef tarihinde ilk!

Masterchef tarihinde ilk!

Masterchef Türkiye 2021'de heyecan devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde şefler Masterchef tarihinde bir ilki yaşattı. Yarışmacıların da şoke olduğu o anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:39
Masterchef tarihinde ilk!

Somer Şef, 'Evet arkadaşlar bu çok fazla olan şey değil programda. Biz iki aday üzerinde kararsısız şu anda.' dedi. Üçüncü olan adayın açıklamasından sonra şefler kalan iki yarışmacıyı yeniden değerlendirmeye aldı.

'Gerçekten başımıza çok gelen bir şey değil' diyerek söze başlayan Mehmet Şef iki yarışmacıyı kararı açıklamak için çağırdı.

Mehmet Şef, 'Vermiş olduğumuz etli yaprak sarmayı yaparak bir sonraki tura geçmeye hak kazanan yarışmacımız bu gecenin kazananı Mustafa' dedi. Daha sonra Danilo Şef, 'Ve diğer kazanan Emre oldu.' ifadelerini kullandı.

Somer Şef, 'Arkadaşlar bu çok az başımıza gelen bir olay. İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden bir sonraki tura geçirmek istiyoruz. Daha önceki turlarda hiç kimseyi geçirmedik. Hem Mustafa ve hem Emre'yi üçüncü tura davet etmek istiyoruz' açıklamasında bulundu.

Yarışmacılardan Mustafa kararı öğrendikten sonra şu açıklamayı yaptı: Bir ilke şahit olduğum için arkadaşımla beraber çok mutluyum. İkimizin de bir üst tura aynı anda geçiyor olması çok güzel.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı