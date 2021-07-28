Masterchef tarihinde ilk!

Somer Şef, 'Evet arkadaşlar bu çok fazla olan şey değil programda. Biz iki aday üzerinde kararsısız şu anda.' dedi. Üçüncü olan adayın açıklamasından sonra şefler kalan iki yarışmacıyı yeniden değerlendirmeye aldı.



'Gerçekten başımıza çok gelen bir şey değil' diyerek söze başlayan Mehmet Şef iki yarışmacıyı kararı açıklamak için çağırdı.



Mehmet Şef, 'Vermiş olduğumuz etli yaprak sarmayı yaparak bir sonraki tura geçmeye hak kazanan yarışmacımız bu gecenin kazananı Mustafa' dedi. Daha sonra Danilo Şef, 'Ve diğer kazanan Emre oldu.' ifadelerini kullandı.



Somer Şef, 'Arkadaşlar bu çok az başımıza gelen bir olay. İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden bir sonraki tura geçirmek istiyoruz. Daha önceki turlarda hiç kimseyi geçirmedik. Hem Mustafa ve hem Emre'yi üçüncü tura davet etmek istiyoruz' açıklamasında bulundu.



Yarışmacılardan Mustafa kararı öğrendikten sonra şu açıklamayı yaptı: Bir ilke şahit olduğum için arkadaşımla beraber çok mutluyum. İkimizin de bir üst tura aynı anda geçiyor olması çok güzel.