HDP'li Meral Danış Beştaş'tan rezil açıklama!

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyesi Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.



'HALKIN DEVLETE GÜVENİ YOK'



HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, 'Halkın devlete güveni yok' şeklinde konuştu.



'KÜRDİSTAN' DEDİ



Türkiye'de kaotik bir durum olduğunu iddia eden Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt için Kürdistan ifadesini kullanırken 'Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar.' dedi.



'DEVLET ÇİP TAKACAK DİYORLAR'



Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, 'İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş.' ifadelerini kullandı.



DOĞU İLLERİNDE AŞILAMA OLDUKÇA DÜŞÜK



Sağlık Bakanlığının 'Türkiye'nin Aşı Tablosu' haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.

