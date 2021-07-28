USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan rezil açıklama!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan rezil açıklama!

HDP'li Meral Danış Beştaş Adana'da yaptığı konuşmada Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında doğu illeri için "Kürdistan" ifadesini kullanan Beştaş doğu bölgesindeki aşılama oranlarının düşüklüğü nedeniyle AK Parti'yi suçladı. Beştaş, "Kürt illerinde millet aşı olmuyor. 'Neden aşı olmuyorsunuz' dediğimizde, 'Biz AK Parti'ye ve MHP'ye güvenmiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:52
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan rezil açıklama!

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyesi Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.

'HALKIN DEVLETE GÜVENİ YOK'

HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, 'Halkın devlete güveni yok' şeklinde konuştu.

'KÜRDİSTAN' DEDİ

Türkiye'de kaotik bir durum olduğunu iddia eden Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt için Kürdistan ifadesini kullanırken 'Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar.' dedi.

'DEVLET ÇİP TAKACAK DİYORLAR'

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, 'İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş.' ifadelerini kullandı.

DOĞU İLLERİNDE AŞILAMA OLDUKÇA DÜŞÜK

Sağlık Bakanlığının 'Türkiye'nin Aşı Tablosu' haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı