ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı



Son dakika haberine göre FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.



FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.





FETÖ'NÜN DERSHANELERİNE GİTTİ

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. Amerikan pasaportundaki adı, David Keynes. ABD vatandaşlığına geçerken ismini İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes'ten esinlenerek 'David Keynes' olarak değiştirmiş.Verdiği bilgilere göre 1973'te Türkiye'de dünyaya gelmiş. Babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesi ise Giresunlu. Keynes, çocukluğunun geçtiği Ankara'da, lise yıllarında FETÖ'ye bağlı FEM Dershanesi'ne gitmiş. Bu sırada 'Işık Evi'nde kalmış. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduktan sonra 2001'de yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiş.Aynı okulda üniversite öğrencisi olan (gerçek adını gizlediği) 'Tilki' lakaplı Türk arkadaşıyla tanışmış. 'Tilki' ile 2003-2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kalmış.