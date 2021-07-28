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BioNTech aşısı olanlar dikkat! İyi haber geldi!

BioNTech aşısı olanlar dikkat! İyi haber geldi!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından yapılan son dakika açıklamasında 3. doz aşının Delta mutasyonuna karşı korumayı arttırdığını duyurdu. Şirket ayrıca 3'üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata daha fazla etkili olduğunu paylaştı..

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:41
BioNTech aşısı olanlar dikkat! İyi haber geldi!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüse (Covid-19) karşı 3. doz aşının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığını bildirdi.

AŞILAMA KAMPANYALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, aşıların hızla yayılan Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinliği ve 3. doz tartışmaları devam ediyor.

DELTA MUTASYONUNA KARŞI ETKİLİ

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, 3. doz aşının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığı aktarıldı.

11 KAT FAZLA ANTİKOR ÜRETİYOR

Şirketin çevrimiçi yapılan genel kurul toplantısında yayınlanan son verilere göre, 3'üncü doz aşının 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi. Veriler, 3'üncü doz aşının 65-85 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 11 kat fazla antikor ürettiğini gösterdi.

3 DOZ AŞI İLE DAHA YÜKSEK ANTİKOR

Veriler ayrıca, 3'üncü dozun virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşıda daha yüksek antikor oluşturduğu ve 2'inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığına dikkat çekildi.

ŞİRKET RESMEN AÇIKLADI

Pfizer/BioNTech, 3'üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu öne sürdü. Şirketin açıkladığı son veriler henüz ilgili kuruluşlar tarafından gözden geçirilmedi veya yayınlanmadı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yıl yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi olduğunu aktardı.



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