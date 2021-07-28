Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

