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Bakanlar yangın bölgesinde!

Bakanlar yangın bölgesinde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat'ta meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yangına tam zamanında müdahale edildiği için turizm bölgelerinde herhangi bir zararın olmadığını belirtti..

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:42
Bakanlar yangın bölgesinde!

Antalya Manavgat'taki feci yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, devlet yangının söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Bu kapsamda bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

3 Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise, ''Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok.'' dedi.

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