Ankara'da kışlaya sabotaj girişimi önlendi!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.



KIŞLA İÇİNDEKİ OTLARI TUTUŞTURAN KİŞİ, YANGIN ÇIKARDI



Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.



KUNDAKÇIYI VATANDAŞLAR YAKALADI



Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde K.Ü.Y. (28) adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.







Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K.Ü.Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



PKK YANLISI VİDEOLAR ÇEKİP TÜRK BAYRAĞINA HAKARETLER ETMİŞ!



Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

