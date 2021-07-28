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28 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı!

28 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı!

Türkiye'de 24 saatte 76 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:44
28 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" ifadelerini kullandı.


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