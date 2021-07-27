Pençe Harekatından acı haber!

Pençe-Yıldırım Harekatı Kapsamında Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine yönelik terör örgütü PKK'nın düzenlendiği saldırıda bir asker şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.



Yaralı askerimizin sıhhi tahliyesi için Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edileceği, şehit olan askerlerimizin tahliyesinin ise Hakkari iline yapılacağı ve olay hakkında tahkikata başlandığı hususu arz olunur.

