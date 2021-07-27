Koronavirüs Taksim'de yürüyüşe çıktı!

Bayram sonrası yoğunluğu yaşanan Taksim'de vatandaşların maskesiz gezmeleri tepki çekti. Çok sayıda kişi adeta koronavirüs salgınını hiçe sayarak yollarına maskesiz devam etti. Taksim ve İstiklal Caddesinde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü..
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında, maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.
Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü.
Taksim ve İstiklal Caddesinde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.