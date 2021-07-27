Koronavirüs Taksim'de yürüyüşe çıktı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında, maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.



Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü.



Taksim ve İstiklal Caddesinde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.





















