İzmir'de korkutan deprem!

Ege bölgesinde İzmir'in belli bölgeleri başta olmak üzere Manisa, Aydın gibi birçok ilde yüksek binalarda hissedilen bir deprem meydana geldi. Ulaşılan ilk bilgilere göre deprem İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oldu. Depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu
Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu.