İzmir'de korkutan deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu.





AFAD'DAN AÇIKLAMA: İZMİR AÇIKLARINDA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU



DERİNLİK 16.1 KM



İzmir başta olmak üzere Manisa ve Aydın gibi bazı il ve ilçelerde yüksek binalarda hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi. Buna göre Ege Denizinde İzmir Karaburun açıklarında gerçekleşen depremin saati 13.02 şiddeti 4.2 olarak kaydedildi.Depremin derinliğinin yerin 16.1 km altında olduğu da eklenen bilgiler arasında.