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Yaşam
İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de korkutan deprem!

Ege bölgesinde İzmir'in belli bölgeleri başta olmak üzere Manisa, Aydın gibi birçok ilde yüksek binalarda hissedilen bir deprem meydana geldi. Ulaşılan ilk bilgilere göre deprem İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oldu. Depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu

Yaşam / 27 Temmuz 2021 Salı 13:16
İzmir'de korkutan deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: İZMİR AÇIKLARINDA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU


İzmir başta olmak üzere Manisa ve Aydın gibi bazı il ve ilçelerde yüksek binalarda hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi. Buna göre Ege Denizinde İzmir Karaburun açıklarında gerçekleşen depremin saati 13.02 şiddeti 4.2 olarak kaydedildi.

DERİNLİK 16.1 KM


Depremin derinliğinin yerin 16.1 km altında olduğu da eklenen bilgiler arasında.


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