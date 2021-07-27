HDP Sözcüsü Hişyar Özsoy'dan ABD itirafı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, PKK'yı maşa olarak kullanan ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.



Temmuz ayının başında HDP'li Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve parti sözcülerinden Hişyar Özsoy, dört gün boyunca ABD'de temaslarda bulundu.



"TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİNİ ELE ALDIK" AÇIKLAMASI



HDP ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, Dışilişkiler Komisyonu Eşsözcümüz Hişyar Özsoy, 28 Haziran-2 Temmuz arasında Washington'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde Türkiye ve Ortadoğu'daki gelişmelerle Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı." ifadelerine yer verdi.







ZİYARETİN SEBEBİNİ İTİRAF ETTİ



ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmeden önce 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' sözleri akıllardaki yerini korurken ABD'ye ziyarette bulunan HDP'li isimlerden Hişyar Özsoy'dan itiraf geldi.



Terör örgütü PKK'ya yakın bir haber ajansına röportaj veren Özsoy, ziyaretin sebebinin HDP'ye açılan kapatma davası olduğunu söyledi.



ABD Kongresi'nin mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Özsoy, Kongre'nin partilerine yönelik kapatma davası konusunda Türk yargısına baskı yapmak için Biden'ı inisiyatif almaya çağıracağını belirtti.



Özsoy itiraf niteliğindeki açıklamasından şunları söyledi:



"Chris Murphy ve Bob Menendez ile görüştük. HDP'nin kapatılmasına dair spesifik sorular sordular. Detaylarını çok paylaşmayayım. Kongre bazı çalışmalar üzerinde duruyor. Kongre yakın dönemde Biden yönetimini özellikle HDP'nin kapatılması konusunda inisiyatif almaya davet edecek. Biz de yakın bir zamanda ABD'ye gidip, oraları ziyaret etmek istiyoruz. Senatonun dışişleri komiteleri bunu yönetime bildirecekler. Kongrenin bir ağırlığı söz konusu."