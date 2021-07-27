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Yaşam
Gaziantep'te dev yangın!

Gaziantep'te dev yangın!

Gaziantep Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan depoda büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun tamamını sararken art arda patlama sesleri duyuldu. Tedbir amacıyla bölgedeki evler tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Yaşam / 27 Temmuz 2021 Salı 14:08
Gaziantep'te dev yangın!

Gaziantep'te, hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu ve çevredeki evleri tehdit eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.



Yangının sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler, tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


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