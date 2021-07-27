Gamze’yi balkondan atmışlar

Ankara Kızılcahamam'da bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Gamze A.'nın (17) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak 5 kişi hakkında iddianame düzenledi. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla çocuğu kasten öldürme”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapsi istendi.



İSTİSMARA DİRENDİ

YARDIM İSTEMİŞTİ

İddianamede, Gamze A.'nın kıyafetlerinde ve tırnaklarında tespit edilen sanıklarla uyumlu DNA profillerinin, sanıklar tarafından Gamze A.'ya zorla cinsel istismarda bulunulduğuna ve genç kızın buna karşı koymak istediğine delil oluşturduğu belirtildi. Sanıklar Rıza D. ve Mustafa Emre D.'nin, uyuşturucu krizine giren Gamze A.'nın intihar ettiğini iddia ettiği ancak genç kızın kanında veya saçında uyuşturucu maddenin tespit edilmediği bildirildi. Maktul Gamze A.'nın çantasından çıkan uyuşturucu maddenin ise genç kızın uyuşturucu krizine girdiği söylemini kuvvetlendirmek için sanıklar tarafından konulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.İddianamede şu tespitlere yer verildi: “Sanıklar Rıza D., Mustafa Emre D., Mehmet D., Emre E. ve Hüseyin Emre G.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde sanık Rıza D. tarafından kandırılarak otele getirilen maktulü zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulunmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak cinsel istismar suçlarını işledikleri, maktulün sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için maktulü öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla maktulü bulundukları odanın balkonundan aşağı atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”